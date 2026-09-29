Структура «Росатома» продолжит развивать ИТС в Липецке за 248 млн рублей

Московское АО «Атомдата-интеграция» (является дочерней структурой «Росэнергоатома», который входит в электроэнергетический дивизион «Росатома») получило контракт на развитие интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Липецкой городской агломерации. Компания не стала снижать начальную цену контракта в 247,9 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявка АО «Атомдата-интеграция» была единственной, поэтому аукцион признали несостоявшимся. Однако с обществом все равно решили заключить контракт.

Согласно проекту контракта, подрядчику нужно установить 90 камер видеонаблюдения и 217 светофоров (включая 126 пешеходных, 12 с дополнительными секциями и 48 с табло обратного отсчета времени). Он также должен оснастить ИТС специализированным программным обеспечением — системами криптографической защиты, резервного копирования данных и средствами аналитической обработки в реальном времени. Завершить работы требуется до 1 ноября 2028 года.

По данным Rusprofile, АО «Атомдата-интеграция» было учреждено в Москве в июне 2022 года для производства компьютеров. Уставный капитал составляет 70 млн руб. Собственники скрыты, генеральный директор — Александр Сапожников. По итогам 2025 года выручка составила 15 млрд руб., чистая прибыль — 388 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 4,3 млрд и 203 млн соответственно. В госзакупках компания участвует с 2023 года — с того момента она выиграла 37 госконтрактов на 29 млрд руб. в сумме. В пятерку крупнейших заказчиков входит министерство транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области с тремя закупками на 309 млн руб. в сумме.

В частности, в мае 2025 года «Атомдата-интеграция» забрала контракт на модернизацию и масштабирование липецкой ИТС за 245 млн руб. Также компании принадлежит мажоритарная доля московского ООО «Прайм Груп», которое в 2023 году выиграло торги на внедрение платформы управления транспортом в Липецкой области за 69,8 млн руб.

Алина Морозова