В Екатеринбурге открылся строительный форум 100+ TechnoBuild

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли 13-й международный строительный форум 100+ TechnoBuild в «Екатеринбург-ЭКСПО». Мероприятие будет проходить с 29 сентября по 2 октября. Главной темой форума и пленарной сессии в этом году стал «Дом будущего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Денис Паслер напомнил, что в сентябре в Екатеринбурге прошел Международный фестиваль молодежи, который посетили более 55 тыс. человек из 191 страны. «Гости города и области посещали объекты, районы, строительные площадки. И им было очень интересно, потому что много решений: применяются современные, иногда даже самые современные, которых нет в других государствах»,— отметил глава региона. Он также добавил, что на 100+ TechnoBuild ожидается до 35 тыс. участников, а мероприятие снова станет стартом для новых проектов и изменений в законах.

Алексей Орлов сообщил, что в городе ставятся рекорды по объему вводимого жилья и преображению общественных пространств. «Форум 100+ TechnoBuild — это как раз та экспертная площадка, где можно получить новые идеи, обменяться лучшими практиками. Молодые управленцы, которые делают только первые шаги в строительной отрасли, и они обязательно принесут тот эффект, который преобразит наши города и сформирует их облик на многие десятилетия вперед»,— сказал господин Орлов и пожелал участникам плодотворных дискуссий.

На открытии также выступил первый зампредседателя законодательного собрания Свердловской области, вице-президент НОСТРОЙ и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. «Нам, жителям Екатеринбурга, Свердловской области, по сегодняшнему состоянию строительного комплекса нашего региона есть чем гордиться. Мы прекрасно понимаем, какие сложные сегодня времена, какие вызовы стоят перед стройкомплексом всей страны. Тем не менее, меры, которые принимаются правительством Свердловской области, руководством города, губернатором, общественностью, обеспечивают на сегодняшний день строительной отрасли положительную динамику и результаты, которые обозначены в наших перспективных планах»,— подчеркнул он.

О чем будут говорить на форуме и что покажут на выставке — в материале «Будущее вашему дому»

Ирина Пичурина, Мария Игнатова