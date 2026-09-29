Будущее вашему дому

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге в 13-й раз и длится четыре дня — с 29 сентября по 2 октября. Участники мероприятия — специалисты со всей России и из-за рубежа, которые соберутся для того, чтобы обсудить ситуацию на рынке и новейшие технологии в строительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главная тема форума в 2026 году — «Дом будущего»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Главная тема форума в 2026 году — «Дом будущего»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В последние годы 100+ TechnoBuild стабильно собирает более 20 тыс. участников из 30 стран, 70 регионов России и 300 городов. Организаторы мероприятия считают, что в этом году показатель останется на этом же уровне. В 2025 году участие в форуме приняли более 35 тыс. участников и 72 делегации, 612 компаний из 65 городов России, а также Китая, Турции, Германии, Южной Кореи, Беларуси, ОАЭ и Японии. Первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин заявил, что в этом году необходимо сохранить и усилить этот результат. Однако на выставке в этом году экспонентов будет чуть меньше, чем в прошлом году,— 505 против 612 годом ранее в связи с экономической ситуацией. При этом площадь выставки будет такой же — она разместится в первом и третьем павильонах «Екатеринбург-ЭКСПО», на улице, а деловая программа займет еще и конгресс-центр.

Организаторы также отмечают, что количество спикеров на протяжении последних лет не снижается и составляет около 1 тыс. человек — это эксперты по актуальным направлениям строительства, проектирования, дизайна, архитектуры, цифрового моделирования, недвижимости и другим смежным темам.

Технологии в дом

Главной темой мероприятия и пленарной сессии в этом году станет «Дом будущего». Как заявляют организаторы, такой дом — не просто технологичное здание, в котором есть голосовые помощники и солнечные батареи, в первую очередь это адаптивная к человеку среда: живые стены, регулирующие микроклимат, и фасады, меняющие светопроницаемость в зависимости от времени суток. Дом будущего должен «взрослеть» вместе с владельцем — перестраиваться под новые потребности человека, менять функциональность комнат без капитального ремонта. Как считают организаторы, главным признаком дома будущего станет его гибкость, а не набор гаджетов. Уже сейчас любой строительный проект подразумевает «решения для будущего». По этой причине строительные технологии должны быть актуальны в течение долгого времени — подобранные материалы, технологии и инженерия учитывать тот образ жизни, который еще не спрогнозирован.

«Чтобы такие дома стали обычным явлением, уже сегодня нужно работать над вопросами внедрения параметрических регламентов, допускающих модульность, адаптивность и умные инженерные системы, вопросами актуализации законодательства в части комплексного развития территорий и, конечно, над новыми кадрами. Через 10–30 лет будут востребованы не просто инженеры, а “архитекторы систем”: специалисты по цифровым двойникам зданий, климатологи, робототехники и биоинженеры»,— рассказали организаторы форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть девелоперов планируют презентовать свои новые проекты

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Часть девелоперов планируют презентовать свои новые проекты

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Среди тематических блоков деловой программы предусмотрено несколько сквозных форумов: форум дизайна интерьера, комфортной городской среды, BIM-специалистов. Впервые пройдет серия сессий, посвященных коммерческой недвижимости и ИЖС. Организаторы также отметили, что на треке «Архитектурный марафон» выступят визионеры и практики, работающие с темой дома будущего.

Строители представляют

Основными направлениями выставки этого года станут девелопмент, производство материалов и оборудования, BIM-проектирование и цифровые технологии, ландшафтный дизайн и комфортная городская среда, дизайн интерьера, ИЖС, строительная и специальная техника.

Так, компания «Структура эксперт» представит трубобетонную колонну — за счет болтового соединения такие колонны позволяют ускорить монтаж. Колонны могут быть высотой до четырех этажей. Их использование дает возможность отказаться от несущих стен и создавать свободную планировку с большим количеством света. Компания представит «Мегапанель», которая в 2022 году получила премию 100+ Awards.

На выставке также покажут отечественную запатентованную технологию — композитные матрицы «ИКМ». Они применяются в формировании строительных панелей с фактурным слоем и вставными элементами. Их особенностью является высокая оборачиваемость: они выдерживают более 100 циклов формовки — и это притом, что аналоги способны производить только 10 циклов.

Интересны и решения, связанные с эксплуатационными характеристиками зданий. Например, виброизоляционный материал Gener vx на основе полиолефиновых эластомеров с закрытой ячеистой структурой. Его ключевое отличие — подтвержденный 100-летний срок службы. Также будут представлены композитные арматурные и крепежные решения «Панэф», которые не подвержены коррозии, имеют низкую теплопроводность и позволяют увеличить срок службы конструкций.

Программа форума

Всего в деловой программе 220 секций, которые будут идти параллельно в 15 залах. Во время их проведения выступят около 1 тыс. экспертов.

Мероприятия программы 29 сентября начнутся в 10:00. Одним из первых станет IX Российский форум BIM-технологий, который откроется «Философскими беседами о BIM». В это же время откроется V Форум «Комфортная городская среда» с темой «Федеральный вектор: как национальные приоритеты формируют облик городов», где будет обсуждаться, как благоустройство влияет на горожан, среду, бизнес. Несколько мероприятий проведет Минстрой РФ.

29 сентября в 12:00 на стенде администрации города Екатеринбурга «Коммерсантъ-Урал» совместно с Коллегией адвокатов «Регионсервис» проведет сессию «Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий». На сессии обсудят правовые механизмы повышения экономического потенциала территории, преференциальные правовые режимы земельных участков, предусмотренные в действующем регулировании, и другие вопросы.

До 18:00 будет длиться Архитектурный марафон из восьми сессий, на котором эксперты выскажут свои мнения на темы глобальных и национальных трендов цифрового мира, проектирования города в городе, образы и силуэты высотного строительства и другое. Сессии марафона пройдут и в следующие дни форума.

30 сентября «Росатом» организует семинар по вопросам организации строительства энергоблока №5 Белоярской АЭС. Компания «Практика» проведет сессию «Территория как капитал: КРТ как драйвер экономики и развития регионов».

В 16:00 в зале 3.3 в конгресс-центре «Коммерсантъ-Урал» организует сессию на тему «Города для жизни: комфортная среда как ответ на кризис спроса».

На заседании объединения строительных компаний НОСТРОЙ «Навигатор затрат: как балансировать стоимость стройки в условиях ресурсных вызовов» будет обсуждаться трансформация сметного нормирования и ресурсного обеспечения в системе комплексной безопасности. На сессии АО «ЦНИИПромзданий» состоится обсуждение нового в проектировании, науке и нормативном регулировании. Также в этот день состоится мероприятие Минстроя РФ «Дом будущего: что он делает с человеком?».

Третий день форума будет насыщен событиями про цифровизацию, искусственный интеллект, кадровое обеспечение. 1 октября маркетологи обсудят возможности для продвижения на современном рынке новостроек, дизайнеры — глобальные тренды интерьерного рынка. Состоится несколько панельных дискуссий: «Современные жилые пространства», «Иностранная сила на кадровом рынке России», «Университетские кампусы» и прочее. Начнется Евразийский строительный форум. Обсуждение этих и других тем продолжится и в завершающий день форума, 2 октября.

Свои мероприятия на форуме проведут правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга, в том числе и на собственных стендах. В ходе их программы будут подниматься такие темы, как будущее памятников архитектуры, развитие индустриальной недвижимости Свердловской области через привлечение инвестиций, туристический бренд Екатеринбурга. Обсудят стратегию пространственного развития. Отдельную сессию проведет Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области на тему индустриального ренессанса завода «Фарфор Сысерти».

Ирина Пичурина