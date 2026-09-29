Свердловчанин осужден по делу о незаконном выводе 2,7 млрд рублей за границу

В Свердловской области 42-летнего бывшего директора компании признали виновным в незаконном выводе за границу более 2,7 млрд руб. в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в составе организованной группы (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Ему назначено пять лет восемь месяцев исправительной колонии общего режима, сообщили в управлении СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2017-2019 годах директор и два сообщника перечислили деньги на расчетные счета компании за пределами России. Средства были отправлены по подложным документам в рамках агентского договора по приобретению, доставке, таможенному оформлению и монтажу дорогостоящего технологического оборудования. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

В ходе расследования было допрошено множество свидетелей, проведены очные ставки, выемки, осмотры предметов и документов. На судебной экспертизе изучили фото и видео, бухгалтерию, почерк, компьютеры и технику. На деньги и имущество осужденного, сумма которых составляет свыше 22 млн руб., наложен арест для исполнения приговора суда в части возможных имущественных взысканий. Уголовное дело в отношении сообщников выделено в отдельное производство в связи с их международным розыском.

В 2020 году в Екатеринбурге приговорили к разным срокам трех участников преступной группировки, которая под видом продажи и транспортировки трубной продукции с помощью подложных документов вывела в Китай более 2,8 млрд руб. Еще одна участница группы была приговорена к условному сроку, так как сотрудничала со следствием. Двое участников, включая организатора группировки, на тот момент находились в розыске. Группа действовала в 2014-2018 годах.

Ирина Пичурина