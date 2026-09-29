МИД Абхазии выразил соболезнования в связи с убийством оренбурженки в Псахаре

МИД Абхазии выступил с официальным сообщением, в котором выразил глубокие соболезнования родным и близким оренбурженки Амины Бикбовой, убитой на территории республики. В опубликованном заявлении подчеркивается, что произошедшее вызвало потрясение и возмущение в абхазском обществе, а любые проявления насилия, в том числе убийства, недопустимы и не имеют оправдания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В министерстве добавили, что обеспечение безопасности как граждан Абхазии, так и иностранных гостей остается одной из главных задач госорганов. По факту случившегося правоохранители республики проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий. На данный момент выясняются детали инцидента. МИД находится в постоянном контакте с компетентными органами и следит за ходом расследования.

Аналогичное заявление сделало Министерство туризма Абхазии. В ведомстве назвали гибель туристки тяжелым потрясением, подчеркнув, что человеческая жизнь — высшая ценность.

«Министерство со своей стороны готово оказывать необходимое содействие профильным государственным органам в вопросах, относящихся к его компетенции», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Волга» сообщал об убийстве 26-летней Амины Бикбовой в поселке Псахара Гагрского района. На допросе в местном отделе УВД в преступлении сознался 25-летний житель Гудаута Эдгар Абухба, который ранее был осужден за грабеж и изнасилование молодой туристки из России. В понедельник, 28 сентября, правительство Оренбургской области заявило о готовности оказать необходимую помощь матери Амины Бикбовой. Родственники погибшей отправились в Абхазию.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Что за УДО-то».

Яна Вежлева