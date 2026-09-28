Родители убитой в Абхазии оренбурженки отправились в республику

Родители 26-летней Амины Бикбовой, погибшей в Абхазии, выехали в республику. Об этом ТАСС сообщили в мечети Сулеймания в Оренбурге. Уточняется, что связи с ними сейчас нет. Корреспонденту «Ъ» подробности в мечети комментировать отказались

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Волга», о гибели оренбурженки на территории Абхазии стало известно 27 сентября. Девушка отдыхала в Гагре, где под конец поездки познакомилась с местным продавцом фруктов Эдгаром Абухбой. Вместе они отправились в съемную комнату в поселке Псахара. Во время конфликта 25-летний мужчина задушил туристку.

На следующий день подозреваемый одолжил у знакомого машину и оставил труп в кустах в районе Бзыбского ущелья. Одежду и телефон Амины Бикбовой он выбросил в мусорные контейнеры по Сухумскому шоссе. Вскоре Эдгара Абухбу задержали, он дал признательные показания. Для мужчины это не первое нападение на туристку: выяснилось, что в 2019 году он уже был судим за ограбление и изнасилование девушки из России в Сухуме.

Сегодня, 28 сентября, стало известно о том, что правительство Оренбургской области намерено оказать необходимую помощь матери погибшей.

Яна Вежлева