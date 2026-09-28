Правительство Оренбуржья намерено помочь матери убитой туристки в Абхазии

Правительство Оренбургской области намерено оказать необходимую помощь матери Амины Бикбовой, убитой на территории Абхазии местным жителем. Об этом сегодня, 28 сентября, завили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ–Волга», 27 сентября стало известно о гибели 26-летней оренбурженки Амины Бикбовой, которая отправилась на отдых в Абхазию. Девушка находилась в Гагре, когда познакомилась с Эдгаром Абухбой, местным продавцом фруктов. Вместе молодые люди отправились на съемную комнату в п. Псахара: во время конфликта 25-летний Абухба задушил девушку. На следующий день он одолжил машину у знакомого и планировал сбросить тело в водоем, однако реализовать задуманное не получилось. Труп был оставлен в кустах в районе Бзыбского ущелья.

Вскоре подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Тогда же стало известно о том, что у Эдгара Абухбы уже есть судимость – в 2019 году он ограбил и изнасиловал молодую туристку из России в Сухуме.

Яна Вежлева