Прокуратура начала проверку данных о зацепере на поезде в Екатеринбурге
В Екатеринбурге Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту несанкционированного проезда подростка на сцепке электропоезда, сообщили в ведомстве.
Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ
Согласно информации из СМИ, подросток ехал на сцепке между вагонами электропоезда на станции Чапаевская. Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
На Свердловской железной дороге (СвЖД) с начала 2026 года железнодорожники и сотрудники транспортной полиции выявили более 70 несовершеннолетних зацеперов. Количество нарушений выросло в 6,5 раза относительно первых семи месяцев года. В Свердловской области были обнаружены 27 детей, которые ездили на поездах снаружи.