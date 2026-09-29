20 участников СВО получили посты после программы «Управленческие кадры Урала»

В Свердловской области 20 из 30 ветеранов специальной военной операции (СВО), которые прошли переобучение по программе «Управленческие кадры Урала», получили должности, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Обучение включало развитие управленческих компетенций, навыков проектной работы и стратегического мышления. «Среднему Уралу нужны профессионалы со стратегическим мышлением, навыками проектного управления и готовностью брать на себя ответственность за команду и результат. Уверен, что у наших героев все получится. Их опыт, характер и профессиональные качества будут работать во благо Свердловской области и всей страны»,— прокомментировал губернатор Денис Паслер.

«Управленческие кадры Урала» 17 января 2025 года запустил тогдашний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Программа предусматривает обучение военных технологиям управления для последующего трудоустройства в органах власти и организациях региона. Проект является аналогом программы «Время героев», участником которой, в частности, стал Артем Жога, позднее назначенный на пост полпреда Уральского федерального округа (УрФО).

Подробнее о региональной программе — в материале «Военных проверят на совместимость с властью»

Ирина Пичурина