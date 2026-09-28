Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 из 10

Президент США Дональд Трамп оценил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшие на прошлой неделе, «на 12 из 10». Об этом господин Трамп заявил во время пресс-подхода в Белом доме.

«У нас была великолепная встреча с председателем Си Цзиньпином», — заявил американский президент. По его словам, переговоры были «очень хорошими и уважительными».

Дональд Трамп также заявил, что не предлагал китайскому председателю покупать американское оружие. «Никогда о таком не слышал. Мы не обсуждали этого», — заявил господин Трамп. Президент, однако, добавил, что такая покупка может быть хорошей идеей. «Они, возможно, хотят его купить, потому что мы действительно производим вооружения высокого качества», — заявил он.

Си Цзиньпин 23–25 сентября посетил США с визитом по приглашению Дональда Трампа. Во время встречи они достигли соглашения о снижении тарифов на товары общим объемом $30 млрд. Посол США в Китае Дэвид Пердью 27 сентября в интервью телеканалу Fox News сообщал, что Дональд Трамп предложил китайскому коллеге купить американское оружие.