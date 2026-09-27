Посол США: Трамп предложил Си Цзиньпину закупать американское вооружение

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину начать закупать американское вооружение. Об этом в эфире Fox News сообщил посол США в Китае Дэвид Пердью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

Посол уточнил, что такое предложение американский президент сделал во время переговоров с коллегой из Китая в Белом доме. Главы двух государств обсуждали продажу американского оружия Тайваню. «Трамп спросил председателя Си Цзиньпина, не хочет ли он когда-нибудь купить американское оружие»,— сказал господин Пердью. При этом он не уточнил, что на это предложение ответил председатель КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, однако Китай не признает независимость острова и считает его одним из своих регионов. США не поддерживают независимость острова, но сотрудничают с ним в сфере технологий, а также являются главным поставщиком оружия. Пекин считает поставки незаконными и регулярно напоминает Вашингтону о своей позиции по этому вопросу.