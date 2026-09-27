Посол США: Трамп предложил Си Цзиньпину закупать американское вооружение
Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину начать закупать американское вооружение. Об этом в эфире Fox News сообщил посол США в Китае Дэвид Пердью.
Фото: Jacquelyn Martin / AP
Посол уточнил, что такое предложение американский президент сделал во время переговоров с коллегой из Китая в Белом доме. Главы двух государств обсуждали продажу американского оружия Тайваню. «Трамп спросил председателя Си Цзиньпина, не хочет ли он когда-нибудь купить американское оружие»,— сказал господин Пердью. При этом он не уточнил, что на это предложение ответил председатель КНР.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, однако Китай не признает независимость острова и считает его одним из своих регионов. США не поддерживают независимость острова, но сотрудничают с ним в сфере технологий, а также являются главным поставщиком оружия. Пекин считает поставки незаконными и регулярно напоминает Вашингтону о своей позиции по этому вопросу.
В подходе Дональда Трампа поставки оружия Тайваню выступают не только как мера сдерживания: вопрос рассматривается как инструмент торга с Пекином. При этом Госдепартамент США описывал такие поставки как способ поддерживать возможности самообороны острова, ускорять наращивание сдерживающего потенциала и использовать преимущества асимметричной войны. Предложение КНР покупать американское вооружение переводит тайваньский вопрос из плоскости военной поддержки в плоскость возможной сделки между США и Китаем.
Маневр ограничен тем, что продажа оружия находится в ведении Конгресса США, а не президента напрямую. 22 сентября 2026 года сообщалось, что Вашингтон рассматривал возможность отложить объявление о крупной сделке с Тайванем до завершения саммита АТЭС, что связывает сроки оружейных решений с дипломатическими переговорами.