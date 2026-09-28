Shein сообщил о резком падении продаж в Европе

Китайский интернет-ритейлер Shein заявил о снижении продаж в Европе во втором квартале на 13,9%, до $3,77 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные документы, поданные компанией на Гонконгскую фондовую биржу.

Это напрямую связано с введенным ЕС с 1 июля сбором в €3 за посылки стоимостью до €150, из-за которого Shein пришлось повысить цены. Инвесторы предполагают, что новый сбор негативно повлияет на бизнес компании на рынке, на который приходится около трети выручки.

Основной эффект компания ожидает увидеть в третьем квартале. Ранее Shein предупреждал, что он может оказаться сильнее, чем отмена беспошлинного ввоза на посылки низкой стоимости в США. Выручка в США также снизилась на 6%, до $2,5 млрд, а общие продажи выросли лишь на 0,9% благодаря Латинской Америке.

С момента первичного размещения на Гонконгской бирже 1 сентября акции Shein упали на 27,3%.

Екатерина Наумова