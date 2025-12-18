WSJ: пошлины Трампа перенаправили дешевый китайский ширпотреб из США в Европу

Поток китайских товаров в Европу вырос после того, как президент США Дональд Трамп повысил ввозные пошлины на них, пишет The Wall Street Journal. Газета отмечает, что, в частности, на это повлиял введенный в мае в США сбор в размере минимум $100 на небольшие посылки. Ранее отправления из Китая стоимостью до $800 не облагались пошлинами. Это сильно повлияло на онлайн-торговлю: с мая поток таких посылок из Китая в США упал на 40%.

Фото: Mike Blake / Reuters

Как отмечает WSJ, после этого Китай перенаправил свои товары на другие рынки, в том числе в ЕС, где посылки стоимостью до €150 до сих пор не облагаются пошлинами, и в Великобританию (до £135). В итоге объемы поставок китайских товаров в Венгрию и Данию выросли примерно вчетверо, а в Германию, Францию и Великобританию — более чем на 50%. Продажи китайского онлайн-ритейлера Temu в ЕС выросли с мая на 56%, в Великобритании — на 46%.

Многие европейские производители и продавцы опасаются, что поток дешевых китайских товаров, продаваемых на таких платформах, как Temu, Shein, Alibaba, подорвет их бизнес. «Мы продаем пару нижнего белья по €15, а Shein и другие китайские платформы — пять пар за те же деньги. Из-за этого покупатели думают, что цена может быть настолько низкой»,— цитирует WSJ основателя французского бренда нижнего белья Le Slip Гийома Жибо. Правда, с июля 2026-го ЕС собирается ввести минимальную пошлину на посылку в размере €3 с дальнейшим повышением в 2028 году. В 2029 году ввести пошлины на небольшие посылки планирует и Великобритания.

Ранее The New York Times писала, что поток дешевых китайских товаров в развивающиеся страны может подорвать их экономику и иметь серьезные социальные последствия.

Яна Рождественская