«УГМК-Застройщик» построит ритейл-парк на месте недостроя на ул. Куйбышева в Екатеринбурге

«УГМК-Застройщик» представил на форуме 100+ TechnoBuild, что планирует построить в центре Екатеринбурга на месте снесенной гостиницы «Дели». На улице Куйбышева у набережной Исети и «УГМК-Арены» хотят возвести ритейл-парк «Премиаль». Проект включает шесть трехэтажных зданий с цокольным этажом общей площадью 10,5 тыс. кв. м. Компания уже получила разрешение на строительство, завершить работы планируют в конце 2028 года.

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Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин пояснил, что цель девелопера — создание многофункционального пространства для работы, отдыха и встреч. «Низкая этажность здесь принципиальна — мы сохраняем визуальную связь с рекой и не перегружаем исторический контекст центра города»,— прокомментировал господин Мордовин.

По данным компании, пространства между зданиями объединят единым ландшафтным дизайном. На третьих этажах зданий предусмотрены террасы с видом на акваторию Исети. Проект рассчитан на ежедневный поток в 3 тыс. гостей и может стать площадкой для штаб-квартир компаний, ресторанов, студий фитнеса и фермерских магазинов, заявили в компании.

Как сообщалось ранее, рядом, на месте ресторана «Харбин», по заказу компании «Куйбышева, 38» был запроектирован 25-этажный общественно-деловой центр. Но в итоге компания будет в партнерстве реализовывать проект «Премиаль».

Мария Игнатова