«Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

Госдума запустила процедуру избрания кандидата на пост председателя. Фракция «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина, КПРФ — Дмитрия Новикова. Об этом рассказал глава временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«В соответствии с регламентом у нас есть и тайная форма голосования, неоткрытая. Рабочая группа предлагает открытую форму голосования. Соответственно, это будет альтернативная форма, где депутат голосует только за одну кандидатуру. Предлагается использовать для этих целей электронную систему подсчета голосов», — добавил господин Пинский (цитата по «РИА Новости»).

На выборах в Госдуму 2026 года Вячеслав Володин избирался по одномандатному округу №164 в Саратовской области. Он набрал 82,84% голосов. Господин Володин занимает пост спикера нижней палаты парламента с 2016 года. По словам источников «Ъ», политик сохранит свой пост, другие кандидатуры на это место не обсуждались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не раз отмечал результативность работы господина Володина и поддержал его назначение в третий раз.