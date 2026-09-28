«Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы
Госдума запустила процедуру избрания кандидата на пост председателя. Фракция «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина, КПРФ — Дмитрия Новикова. Об этом рассказал глава временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«В соответствии с регламентом у нас есть и тайная форма голосования, неоткрытая. Рабочая группа предлагает открытую форму голосования. Соответственно, это будет альтернативная форма, где депутат голосует только за одну кандидатуру. Предлагается использовать для этих целей электронную систему подсчета голосов», — добавил господин Пинский (цитата по «РИА Новости»).
На выборах в Госдуму 2026 года Вячеслав Володин избирался по одномандатному округу №164 в Саратовской области. Он набрал 82,84% голосов. Господин Володин занимает пост спикера нижней палаты парламента с 2016 года. По словам источников «Ъ», политик сохранит свой пост, другие кандидатуры на это место не обсуждались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не раз отмечал результативность работы господина Володина и поддержал его назначение в третий раз.
Сохранение Вячеслава Володина во главе Госдумы означает продолжение централизованной модели управления ее повесткой: Совет Думы принимает решения об организации работы палаты и определяет содержание пленарных заседаний. В этот орган входят спикер, его заместители, руководители фракций и главы комитетов, поэтому председатель занимает ключевое место в согласовании работы палаты.
При Вячеславе Володине Госдума стала «спикероцентричной»: на председателя была возложена персональная ответственность за публичный имидж палаты, ее отношения с правительством и содержание пленарных заседаний. В 2016 году был введен особый порядок рассмотрения приоритетных инициатив фракций, а оппозиционные фракции получили гарантированные посты в руководстве палаты и комитетов.
В 2021 году эксперт связывал сохранение руководства парламента с преемственностью между созывами и стабильностью работы. Сам Вячеслав Володин после избрания председателем называл одной из главных задач разбор законодательных «завалов».