Песков: Путин поддержал назначение Володина спикером Госдумы из-за его работы
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал результативность работы Вячеслава Володина на посту председателя Государственной думы, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вполне естественно, что он поддержал его назначение на должность в третий раз, добавил он.
Дмитрий Песков подтвердил, что господин Володин выдвинут на должность по согласованию с президентом. «Да, действительно, это видение президента Путина... Здесь нет никакой регламентации жесткой. Мы видим результаты работы Государственной думы»,— сказал он на брифинге.
Вячеслав Володин занимает пост спикера нижней палаты парламента с 2016 года. По словам источников «Ъ», другие кандидатуры не обсуждались. На должность заместителя «Единая Россия», от которой господин Володин выдвигался в Госдуму, предложила семь депутатов, включая действующих вице-спикеров Александра Жукова, Анну Кузнецову, Викторию Абрамченко, Алексея Гордеева и Ирину Яровую.
Поддержка президента не заменяет голосование в Госдуме: председателя нижней палаты избирают депутаты. При этом окончательное решение по кандидатуре, как отмечали собеседники «Ъ», принимает глава государства, поэтому процедура сочетает президентское согласование кандидатуры и формальное голосование парламента.
На выборах председателя в 2021 году Вячеслав Володин получил 360 голосов депутатов, а его конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков — 61. Этот результат показывает, что после согласования кандидатуры с президентом ее утверждение проходит через отдельную парламентскую процедуру.