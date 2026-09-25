Песков: Путин поддержал назначение Володина спикером Госдумы из-за его работы

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал результативность работы Вячеслава Володина на посту председателя Государственной думы, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вполне естественно, что он поддержал его назначение на должность в третий раз, добавил он.

Дмитрий Песков подтвердил, что господин Володин выдвинут на должность по согласованию с президентом. «Да, действительно, это видение президента Путина... Здесь нет никакой регламентации жесткой. Мы видим результаты работы Государственной думы»,— сказал он на брифинге.

Вячеслав Володин занимает пост спикера нижней палаты парламента с 2016 года. По словам источников «Ъ», другие кандидатуры не обсуждались. На должность заместителя «Единая Россия», от которой господин Володин выдвигался в Госдуму, предложила семь депутатов, включая действующих вице-спикеров Александра Жукова, Анну Кузнецову, Викторию Абрамченко, Алексея Гордеева и Ирину Яровую.