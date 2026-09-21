Володин прошел на новый срок в Госдуму с 82% голосов

Председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин после обработки 100% протоколов победил по одномандатному округу №164 в Саратовской области. Политик набрал 82,84% голосов, следует из данных ЦИК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Кандидат от партии КПРФ и депутат Саратовской областной думы Денис Буланов получил 10,37% голосов, представитель партии ЛДПР и депутат Саратовской городской думы Никита Григорьевский — 2,95% голосов.

Вячеслав Володин родился в 1964 году в поселке Алексеевка Саратовской области. Был избран в Госдуму по списку партии «Отечество — вся Россия» в 1999 году и возглавлял фракцию. Переизбирался в 2003 и 2007 годах, занимал посты вице-спикера Госдумы и заместителя главы фракции «Единая Россия». В 2005–2010 годах одновременно был секретарем президиума генсовета «Единой России», входил в бюро высшего совета партии.

В октябре 2010 года был назначен вице-премьером — руководителем аппарата правительства России. В 2011-2016 годах занимал должность первого замруководителя администрации президента. В 2016 году был избран в Госдуму от «Единой России» и занял должность спикера, после выборов 2021 года продолжил занимать этот пост.