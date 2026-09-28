В ХМАО упростили процедуру оформления удостоверения многодетной семьи

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) изменило порядок оформления удостоверения многодетной семьи. Теперь при наделении этим статусом будут учитывать пасынков и падчериц, однако лишь при определенных условиях. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Так в состав семьи можно будет включить пасынка или падчерицу, если второй родитель ребенка неизвестен, умер, признан недееспособным, безвестно отсутствующим, лишен родительских прав или его местонахождение не установлено.

«Ранее основаниями для включения таких детей в удостоверение многодетной семьи являлись только смерть второго родителя или лишение его родительских прав, а новые нормы позволят большему числу семей получить статус многодетной и воспользоваться положенными льготами»,— сообщили в правительстве.

Ранее сообщалось, что митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел будет лично проводить обряды крещения третьих и последующих детей в многодетных семьях Югры.

Полина Бабинцева