Митрополит Павел лично будет крестить детей в многодетных семьях Югры

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел будет лично проводить обряды крещения третьих и последующих детей в многодетных семьях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры). Такая мера вошла в соглашение между Ханты-Мансийской митрополией и департаментом социального развития региона, сообщили в правительстве округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Югра Официально» Фото: Telegram-канал «Югра Официально»

Документ был подписан в День социального работника и направлен на популяризацию семейного образа жизни, многодетности, поддержку института семьи в регионе. «Уверен, что с верой в добро и Божьей помощью достигнем хороших результатов, и в Югре многодетность станет нормой жизни»,— поделился директор департамента социального развития Югры Антон Терехин.

Кроме того, рамках соглашения при выписке из роддома многодетным мамам будут дарить крестильные наборы и памятку о таинстве.

«Мы знаем, что 80 процентов православных людей живет здесь, и необходимо попечение духовное и социальное в равной степени. Мы сегодня понимаем, что это неделимое»,— отметил митрополит Павел.

Полина Бабинцева