В Нягани ликвидировали еще одного медведя

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра; ХМАО-Югра) ликвидировали второго медведя, который бродил вблизи дачных участков, сообщил глава города Иван Ямашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Охотники и егери патрулировали территорию, где ранее жителями было замечено дикое животное, устраивающее беспорядки на контейнерных площадках для сбора ТКО в поисках еды. Во время обхода лесонасаждений, расположенных вблизи дачных участков, специалисты столкнулись с агрессивным животным. Благодаря слаженным и профессиональным действиям удалось избежать трагедии и обеспечить безопасность граждан.Пострадавших нет»,— написал мэр.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Нягани ликвидировали медведя, который несколько раз в течение лета выходил из леса к жилым районам.

Полина Бабинцева