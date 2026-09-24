Гособоронсказ

Самарский облсуд оставил в силе решение районной инстанции о продлении ареста топ-менеджеров самарского подшипникового завода СПЗ-4. Они пробудут в СИЗО еще как минимум два месяца. Три бенефициара предприятия обвиняются в создании преступной группы, осуществлявшей хищение бюджетных средств в рамках гособоронзаказа. Подельники продавали на предприятия ВПК низкокачественный китайский фальсификат под видом отечественных подшипников. Ущерб может превысить 1 млрд рублей. Один из фигурантов пытался доказать суду, что он был простым слесарем на СПЗ-4, хотя владел его цехом и заводоуправлением, другой считает, что он и его компаньоны — «добрые и порядочные люди».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

24 сентября областной суд отказал директору по развитию ООО «СПЗ-4» Виталию Злобину в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Самарского райсуда. 11 сентября этого года районный суд отправил еще на два месяца в СИЗО самого Злобина, генерального директора ООО Дениса Котова и коммерческого директора Юрия Журбу. В мае в отношении всех троих региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы). Обе статьи относятся к категории особо тяжких. Дело по ст. 201.1, согласно данным из открытых источников, в Самарской области возбуждено впервые. С началом СВО эту статью УК РФ, которая была инициирована лично президентом Владимиром Путиным, приравнявшим преступления в сфере госзакупок для армии к финансированию терроризма, уже довольно часто инкриминируют фигурантам преступлений в рамках ГОЗ. Три бенефициара СПЗ-4 были задержаны 13 мая этого года. 14 июня райсуд отправил их в СИЗО на два месяца. С тех пор арест дважды продлевался (последний раз — 11 сентября). Расследование ведет отдел по особо важным делам СУ СКР по Самарской области. Фигуранты дела своей вины не признают.

В чем обвиняют топ-менеджеров СПЗ-4 По версии следствия, в 2023-2024 гг. Котов, Злобин и Журба под видом подшипников собственного производства поставили в рамках гособоронзаказа на ПАО «Пролетарский завод» низкокачественный китайский фальсификат. Фигуранты знали, что подшипники предназначались для установки на аэрофинишер (тормозная система при посадке самолета на палубу) ТАКР «Адмирал Кузнецов». При этом в контракте, заключенном 20 июня 2023 года между самарским и санкт-петербургским предприятиями, было четко оговорено, что продукция должна быть российского производства и сделана из российских материалов. Эти же требования к комплектующим для военной техники предъявляет и нормативно-правовая база по гособоронзаказу (ГОЗ). Ущерб бюджету РФ от деятельности владельцев самарского завода по этому эпизоду оценивается в 306 млн руб., он зафиксирован в материалах дела. Пострадавшими могут стать еще несколько предприятий ВПК, куда СПЗ-4 отгружало китайский фальсификат под видом отечественных подшипников. Сейчас по этим материалам проводятся необходимые следственные действия. Общий ущерб, нанесенный государству, может превысить 1 млрд руб. Следствием установлено, что на СПЗ-4 нет реального производства, а само предприятие является ширмой для легализации низкокачественных китайских подшипников, в том числе в системе гособоронзаказа. Похищенные в рамках ГОЗ средства подозреваемые тратили на покупку элитной недвижимости, премиальных иномарок, отдых в дорогих отелях и предметы роскоши. При обысках у них изъяты крупные суммы наличных денег, коллекции швейцарских часов и т. д. Читать далее

В четверг, 24 сентября, Виталий Злобин заявил облсуду, что на заводе не отвечал за заключение контрактов, стал соучредителем ООО «Подшипникэксперт» (владелец 100% долей СПЗ-4) наряду с Котовым и Журбой зимой 2025 года, а директором по развитию подшипникового предприятия его назначили осенью 2024 года. «До этого я трудился на заводе простым наладчиком», — сообщил Злобин судье. Фигурант рассказал, что 20 июня 2023 года, когда был заключен контракт с Пролетарским заводом, он вообще отсутствовал на предприятии, так как лечился от последствий ДТП, в которое попал, катаясь на своем мотоцикле. Показания свидетелей, которые содержатся в материалах дела и указывают, что все трое напрямую участвовали в управлении предприятием и принимали решения по отгрузке фальсификата на нужды ГОЗ, подозреваемый прямо назвал «оговором». «Это же ерунда какая-то»,— заметил бывший слесарь-наладчик полуавтоматов СПЗ-4.

Следствие и гособвинение придерживаются иной точки зрения. Согласно их данным (подтверждается ЕГРЮЛ), с лета 2022 года по лето 2026 года Виталий Злобин был единоличным владельцем и генеральным директором ООО «Платформа». В собственности этой организации находились здание заводоуправления и единственный цех СПЗ-4. Доход «Платформы» Злобина напрямую зависел от противоправной деятельности СПЗ-4, а через его компанию выводились денежные средства, считает следствие. В ДТП Виталий Злобин попал за несколько дней до заключения контракта с АО «Пролетарский завод», но сама схема по поставке китайского фальсификата готовилась задолго до этого. Соглашение с санкт-петербургским предприятием было закрыто зимой 2024 года, то есть речь идет о «длящемся преступлении», когда «больничный» бывшего слесаря-наладчика полуавтоматов давно истек, а сам он официально вошел в руководство СПЗ-4. Все трое подозреваются в преступлении, совершенном в составе организованной группы (159 ч.4 и 201.1 ч.2) на которое «больничное алиби» не распространяется. Эти нормы содержатся и в Уголовном кодексе (ч. 3 ст. 35 УК РФ), а также в разъяснениях пленума Верховного суда и Генпрокуратуры РФ.

Несмотря на изначальную должность, Злобин, судя по документам, имеющимся в распоряжении «Ъ-Волга», был в привилегированном положении на СПЗ-4 по сравнению с другими рядовыми сотрудниками. 14 августа 2024 года он, еще будучи «простым рабочим» стал вместе с подельниками членом совета директоров ООО «Подшипникэксперт» (владелец 100% долей СПЗ-4). Летом 2024 года гендиректор СПЗ-4 Денис Котов своим распоряжением оплатил со счета предприятия отдых Злобина в парк-отеле «Васильевский» (Безенчукский район Самарской области). Четырехдневное проживание слесаря на вилле с 28 июля по 2 августа обошлось СПЗ-4 в 160 тыс. руб. По данным «Ъ-Волга», других случаев, когда сотрудникам СПЗ-4 из числа рабочего персонала (их средняя зарплата составляла порядка 40 тыс. руб. в месяц) оплачивался отдых за счет завода , следствием не зафиксировано. А вот задокументированные факты, когда за счет СПЗ-4 оплачивался отдых в дорогих отелях не только Злобину, но и семьям Котова и Журбы, в материалах следствия есть. Выслушав доводы сторон, облсуд в удовлетворении жалобы Злобину отказал. Директор по развитию СПЗ-4 пробудет в СИЗО как минимум до 11 ноября этого года.

Днем ранее, 23 сентября, апелляционная инстанция вынесла аналогичное решение и в отношении другого фигуранта дела коммерческого директора Юрия Журбы. Он в своей речи на процессе также заявил, что не имел никакого отношения к заключению контрактов по гособоронзаказу, а себя и своих партнеров по «бизнесу» назвал «добрыми и порядочными людьми». При этом, по версии следствия, Журба как коммерческий директор искал как поставщиков фальсификата и договаривался с ними об условиях соглашений, так и рынки его сбыта, в том числе в сфере ГОЗ. Апелляционная жалоба от третьего фигуранта дела гендиректора СПЗ-4 Дениса Котова в облсуд пока не поступила. На заседании Самарского райсуда 11 сентября он вновь отказался признавать вину и просил отпустить его под «домашний арест» в квартиру его супруги Екатерины Котовой. Последняя пока проходит по делу как свидетель, но находилась на должностях юрисконсульта СПЗ-4 и ООО «Платформа», а сейчас в отсутствие мужа может осуществлять неформальное руководство подшипниковым предприятием.

Евгений Чернов