Садитесь, тройка

Самарский облсуд оставил всех троих бенефициаров подшипникового завода СПЗ-4 в СИЗО. Коммерческий директор Юрий Журба и генеральный директор Денис Котов просили, чтобы суд изменил им меру пресечения на домашний арест из-за того, что у первого сын сдает ЕГЭ, а у второго малолетние дети, которых сейчас «нечем кормить». Виталий Злобин же вообще просился на свободу и выразил уверенность, что это может произойти после разговора со следствием. Всем троим инкриминируют мошенничество и злоупотребления в сфере гособоронзаказа, повлекшие тяжкие последствия.

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Сегодня, 4 июня, самарский облсуд оставил в СИЗО директора по развитию и подшипникового завода ООО «СПЗ-4» Виталия Злобина. 1 и 2 июня суд отказал в изменении мере пресечения еще двум партнерам Злобина: генеральному директору завода Денису Котову и коммерческому директору Юрию Журбе. Таким образом, все трое пробудут в следственном изоляторе как минимум до 11 июля. Подельники были задержаны 13 мая этого года. На самом предприятии и в квартирах задержанных были проведены обыски и выемки документов.

В ходе оперативно-следственных мероприятий у бенефициаров ООО «СПЗ-4» были изъяты крупные суммы наличных денег, коллекции дорогих швейцарских часов и ювелирные изделия. 14 мая Самарский районный суд Самары отправил Злобина, Котова и Журбу в СИЗО на два месяца. Следственное управление СК РФ по Самарской области предъявило им обвинение по ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, все трое подозреваются в совершении преступлений в рамках ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) и ст. 199.2 (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой). Как ранее сообщал «Ъ», подельники организовали преступную схему в рамках которой отгружали на нужды российской оборонки дешевый китайский контрафакт под видом «высококачественных подшипников собственного производства». При этом ни технологических возможностей производить подшипники (ежегодные объемы отгрузки до 900 тыс. подшипников), ни рабочих кадров (на заводе числится 41 человек) у СПЗ-4 не имелось. Проверяющих Котов, Злобин и Журба обманывали просто: перед визитом ревизоров включалось несколько рабочих станков, а после их отъезда оборудование выключалось. Пока в материалах дела фигурирует только один эпизод, связанный с ПАО «Пролетарский завод» (входит в ОСК). В 2023-24 годах СПЗ-4 отгрузил судоремонтному предприятию партию подшипникового фальсификата, который предназначался для установки на аэрофинишер ТАКР «Адмирал Кузнецов». Предприятие ОСК оценило ущерб от деятельности Котова, Злобина и Журбы в 306 млн руб. И этот эпизод, как полагает следствие, не единственный. Контрафакт под видом собственного производства СПЗ-4 отгружал на многие предприятия ВПК.

На суде Виталий Злобин просил отпустить его на свободу так как он якобы готов поговорить со следователем и «рассказать все». Его адвокат настаивал, что Злобин не планирует скрываться от следствия и давить на свидетелей. Но при этом у СУ СКР есть информация, что все трое планировали в ближайшее время скрыться за границей, а, будучи на свободе, организовывали незаконную слежку за свидетелями и запугивали их возбуждением уголовных дел по надуманным основаниям. В итоге судья не отпустил Виталия Злобина даже под домашний арест. Он останется в СИЗО.

Виталий Злобин до появления на СПЗ-4 никогда прежде не работал в подшипниковой индустрии. По данным kartoteka.ru, он руководил компаниями, торгующими энергетиками, шоколадом и чипсами. Еще в конце 2023 года он числился на СПЗ-4 слесарем-наладчиком третьего разряда, но затем его резко повысили до директора по развитию. Дело в том, что Злобин является единственным учредителем и генеральным директором компании «Платформа», которой принадлежат единственный цех СПЗ-4 и здание заводоуправления. «Платформа» также фигурирует в материалах дела, через нее могли выводиться полученные преступным путем денежные средства Место же сына на должности слесаря-наладчика СПЗ-4 занял отец Виталия Злобина Анатолий.

По данным «Ъ-Волга», следствие считает Виталия Злобина наряду с Денисом Котовым основным организатором преступной схемы. В материалах силовиков есть эпизод, который, как считает следствие, «очень емко характеризует директора по развитию подшипникового завода». Осенью 2024 года на СПЗ-4 прошло оперативное совещание, где обсуждалась поездка делегации самарского завода на одно из оборонных предприятий, в три рабочих смены выпускающего боеприпасы на нужды СВО. В ходе этой поездки выяснилось, что китайский подшипник, который СПЗ-4 представил как свой собственный, не выдерживает нагрузок и «крошится после двух дней эксплуатации». При этом для замены подшипника приходилось на несколько часов останавливать всю производственную линию. В ответ на эту информацию участники совещания предложили закупить и поставить более качественный китайский подшипник как свой собственный и чтобы он проработал хотя бы 5-7 дней. На что Злобин заметил, что больше четырех дней не надо, иначе мы (СПЗ-4) меньше заработаем. В итоге это предприятие ОПК от закупок некачественных подшипников у СПЗ-4 отказалось.

«Совершая любое преступление, так или иначе связанное с актуальной сферой, подсудимый рискует получить гораздо более суровое наказание, нежели за совершение того же преступления в других обстоятельствах,— говорит адвокат Самарской областной коллегии адвокатов Ольга Белова. — В данном случае, когда страна находится в режиме СВО, и выполнение гособоронзаказа под особым пристальным контролем и правительства и президента Владимира Путина, любые посягательства в этом направлении будут сурово пресекаться и караться с особой жестокостью. Ведь речь идет о безопасности солдат, общества и государства. Добиться снисхождения в такой ситуации без равноценного возмещения причиненного вреда достаточно сложно».

«Ъ-Волга» будет следить за развитием событий.

Евгений Чернов