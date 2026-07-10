Самарский райсуд оставил под стражей бенефициаров СПЗ-4 из-за контрафакта на оборонку

Самарский районный суд продлил арест до 11 сентября генерального директора ООО «СПЗ-4» Дениса Котова, коммерческого директора предприятия Юрия Журбы и директора по развитию Виталия Злобина. В отношении всех троих бенефициаров подшипникового завода региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подельникам также грозят обвинения еще по нескольким тяжким статьям УК РФ. Ущерб от их действий в настоящее время оценивается в 306 млн рублей, но, как признают в следственных органах, он существенно возрастет.

По версии следствия, в 2023-2024 гг. Котов, Злобин и Журба под видом подшипников собственного производства поставили в рамках гособоронзаказа на ПАО «Пролетарский завод» низкокачественный китайский фальсификат. Контрафактные подшипники предназначались для установки на аэрофинишер (тормозная система при посадке самолета на палубу) ТАКР «Адмирал Кузнецов». При этом в контракте между самарским и санкт-петербургским предприятиями было четко оговорено, что подшипники должны быть российского производства и сделаны из российских материалов. Эти же требования к этим комплектующим предъявляет и нормативно-правовая база по гособоронзаказу (ГОЗ). Ущерб от деятельности владельцев самарского предприятия по этому эпизоду оценивается в 306 млн руб. Кроме того, следствие считает, что пострадавшими могут стать еще несколько предприятий ВПК, куда СПЗ-4 отгружало низкокачественный контрафакт в рамках гособоронзаказа.

Вчера, 9 июля, на заседании самарского райсуда обвинение настаивало на содержании подозреваемых под стражей, так как они имеют финансовые возможности скрыться в одной из недружественных стран, а так же могут давить на свидетелей. Сторона защиты требовала смягчение меры пресечения, апеллируя к наличию у подозреваемых малолетних детей и к отсутствию у фигурантов умысла продавать контрафактные подшипники на оборонку. В итоге суд внял доводам прокуратуры и продлил арест Дениса Котова, Виталия Злобина и Юрия Журбы до 11 сентября этого года. Пока всем троим предъявлено обвинение только по одной статье УК РФ — ч. 2 ст. 201.1 (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия). Предполагаемые участники преступной группы также подозреваются в совершении преступлений в рамках ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) и ст. 199.2 (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой). Адвокаты Злобина, Котова и Журбы решение суда не комментируют, но, очевидно, что решение суда они попытаются оспорить в апелляционной инстанции.

Евгений Чернов