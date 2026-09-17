Мэрия Екатеринбурга определила поставщика 50 новых автобусов за 1,4 млрд рублей

Екатеринбургский «Гортранс» подвел итоги закупки на право поставить городу в лизинг 50 автобусов большой вместимости. Победителем торгов стала Государственная транспортная лизинговая компания, сообщил мэр Алексей Орлов. Стоимость контракта — более 1,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Поставить автобусы планируется до конца года. Транспорт будет работать на экологичном газомоторном топливе. Автобусы будут оснащены низким полом, системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и информационными панелями.

Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга планируют приобрести в общей сложности 105 новых автобусов по программе ГТЛК. Помимо 50 автобусов для «Гортранса», еще 55 автобусов в ближайшее время должны приобрести частные перевозчики.

Полина Бабинцева