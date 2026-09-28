Ипотека в ЯНАО и ХМАО оказалась самой доступной в России

Два региона Уральского федерального округа (УрФО) — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (ЯНАО и ХМАО-Югра) — стали субъектами с самой доступной ипотекой в России, следует из аналитики «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

На Ямале ипотеку на квартиру площадью 60 кв. м могут позволить себе 55,7% семей с ежемесячной платой в 86,3 тыс. руб., в Югре — 53% семей с платежами по 63,1 тыс. руб. в месяц. Третью строчку занял Чукотский автономный округ. Другие уральские регионы оказались значительно ниже в рейтинге: на 21 месте — Свердловская область (25,4%, 67,3 тыс. руб.), на 26-м — Тюменская область (23,3%, 75,1 тыс. руб.). Челябинская область оказалась на 14 строчке, Курганская — на 33-й.

Регионами с самой недоступной ипотекой оказались Севастополь и Крым. В целом по состоянию на август 2026 года ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе 20,2% семей. Как считают аналитики, этот показатель увеличился по сравнению с двумя предыдущими годами из-за роста зарплат в 2024 году и снижения ставки в 2025-м, однако параметры доступности очень дифференцированы в региональном разрезе.

Подобные показатели уральские регионы демонстрировали в прошлом году. Если Ямал и Югра остались лидерами рейтинга, то Тюменская область поднялась на две строки, а Свердловская опустилась на одну.

Ирина Пичурина