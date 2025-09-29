В Свердловской области только 20,8% семей могут позволить себе жилье в ипотеку

Позволить себе приобрести квартиру в ипотеку в 2025 году могут только 20,8% семей в Свердловской области, следует из данных «РИА Новости». По этому показателю регион оказался на 20 месте. Размер ежемесячного платежа в среднем составляет 73,9 тыс. руб.

Наиболее доступной ипотека в Уральском федеральном округе (УрФО) и России оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — регион возглавил рейтинг. Доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, здесь составляет 47,1%, средний размер платежа — 104,7 тыс. руб. За ним следует Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) — доля семей составила 44,3%, ежемесячный взнос — 72,2 тыс. руб. Тюменская область находится на 28 строке рейтинга — взять ипотеку здесь могут 18,3% семей, платеж составляет 85 тыс. руб.

Напомним, жители почти половины регионов России не могут позволить себе приобрести квартиру площадью 50 кв. м по программе «Семейная ипотека» — в их число вошла Свердловская область. Как считают аналитики, в некоторых экономически развитых регионах недоступность ипотеки связана с непропорционально большим дисбалансом между ценами на жилье и доходами населения.

Ирина Пичурина