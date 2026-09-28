Песков: отношения России и Германии тяготеют к нулю
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позитивным факт встречи глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля. Однако, по словам господина Пескова, говорить об изменениях в политике немецких властей преждевременно.
Пресс-секретарь уточнил, что делать «концептуальные выводы о скорых переменах» в отношениях было бы ошибочно. «Безусловно, мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
Сергей Лавров встретился с немецким коллегой 26 сентября в штаб-квартире ООН. До этого господин Лавров проводил очные переговоры с главой МИД ФРГ в январе 2022 года, когда должность тогда занимала Анналена Бербок. В МИД России говорили, что переговоры состоялись с подачи немецкой стороны, хотя Берлин утверждал обратное. Йоханн Вадефуль заявил, что поговорить с Россией его попросили страны Глобального Юга.
Подробности — в материале «Ъ» «Разговор ради разговора».
Переходу к восстановлению отношений мешают не только политические разногласия, но и конкретные шаги Берлина: в сентябре 2026 года Германия расторгла соглашение о работе Русского дома, объявила о скором закрытии российского генконсульства в Бонне, ужесточении контроля за въездом россиян и расширении санкций против российских граждан. При этом российская сторона заявила, что в разговоре не прозвучало новых предложений, а Лавров охарактеризовал встречу как попытку Германии добиться уступок, в том числе в договоренностях по судоходству в Черном море.
После начала боевых действий на Украине российско-германские отношения сопровождались дипломатическим молчанием. Сохранение прямого канала имеет поэтому ограниченное, но практическое значение: спорные вопросы можно обсуждать, не выдавая сам факт диалога за согласование позиций; еще в 2021 году министры иностранных дел двух стран говорили, что проблемы невозможно решать молчанием.