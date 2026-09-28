Песков: отношения России и Германии тяготеют к нулю

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позитивным факт встречи глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля. Однако, по словам господина Пескова, говорить об изменениях в политике немецких властей преждевременно.

Пресс-секретарь уточнил, что делать «концептуальные выводы о скорых переменах» в отношениях было бы ошибочно. «Безусловно, мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Сергей Лавров встретился с немецким коллегой 26 сентября в штаб-квартире ООН. До этого господин Лавров проводил очные переговоры с главой МИД ФРГ в январе 2022 года, когда должность тогда занимала Анналена Бербок. В МИД России говорили, что переговоры состоялись с подачи немецкой стороны, хотя Берлин утверждал обратное. Йоханн Вадефуль заявил, что поговорить с Россией его попросили страны Глобального Юга.

Подробности — в материале «Ъ» «Разговор ради разговора».