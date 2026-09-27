Разговор ради разговора

Первая за четыре года встреча министров иностранных дел России и Германии не принесла прорыва, но наметила серьезное изменение в политике Берлина. Полный отказ правительства канцлера Фридриха Мерца от взаимодействия с Россией сменился на демонстрацию самой возможности встречи без изменения ее сути. Причина — как во внутренних проблемах ФРГ на фоне роста популярности правых, так и в нежелании полностью отдавать США мирный трек в украинском урегулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Встреча Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля на полях Генассамблеи ООН продлилась немногим более 20 минут. Журналисты наблюдали за каждым жестом и взглядом российского и немецкого министров друг на друга, пытаясь уловить их настроения. Особое внимание привлекло рукопожатие, которое потом, впрочем, назвали техническим. Такое внимание к их переговорам не случайно: в последний раз главы МИДов двух стран встречались в январе 2022 года, еще до начала украинского конфликта. Тогда в Москву приезжала Анналена Бербок, а ее переговоры с Сергеем Лавровым длились существенно дольше, чем нынешний обмен мнениями Вадефуля с российским министром.

С тех пор контакты между двумя сторонами ограничивались несколькими телефонными разговорами между президентом Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После прихода к власти Фридриха Мерца канал был полностью закрыт, а «общение» свелось к вызову послов в МИД при каждом витке эскалации отношений.

Неудивительно, что одним из главных вопросов встречи (помимо самого содержания переговоров) стало то, кто ее инициировал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры состоялись с подачи немецкой стороны, а сама просьба о встрече была передана при посредничестве третьих стран. Сам Вадефуль же в разговоре с ZDF утверждал обратное. По его словам, именно Россия через третью сторону передала приглашение, а он его принял по просьбе коллег из других стран.

Заявления сторон по итогам беседы также выявили несовпадение позиций. Вадефуль сообщил ZDF о «напряженном разговоре» и о том, что донес до Лаврова позицию Берлина по инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига, а также предостерег российского министра от дальнейшей эскалации. Позднее в официальном заявлении фокус сместился на Украину и на то, что Германия не откажется от поддержки Киева.

Сергей Лавров после переговоров сообщил, что «ничего нового» из встречи с Вадефулем не извлек. «Я ему так честно и сказал: я думал, у вас что-то интересное, что-то необычное, а так вы могли бы просто позвонить и сказать: читайте мое выступление»,— пояснил он. Глава МИД России расценил встречу как попытку Берлина заставить Москву пойти на уступки, в частности, в договоренностях по судоходству в Черном море, отметив, что «такой был подтекст: что вот я пришел, я снизошел до контакта с вами».

Подобный исход переговоров во многом был ожидаем: ни их продолжительность, ни текущее состояние российско-немецких отношений не давали надежды на деэскалацию.

При Мерце отношения Москвы и Берлина лишь ухудшались, а последним витком в этом процессе стало обоюдное закрытие консульств и культурных центров после того, как в начале сентября Германия возложила ответственность на Россию за инцидент в Лейпциге. Тем не менее сам факт встречи означает серьезный пересмотр публичной позиции Германии при сохранении текущего курса. И для этого есть сразу два повода.

Первый, о котором открыто сказал Вадефуль,— это беспокойство Берлина из-за того, что США могут единолично вести российско-украинский трек. Позицию о том, что Европа должна быть вовлечена в переговоры, неоднократно высказывал как сам Мерц, так и другие лидеры, прежде всего президент Франции Эмманюэль Макрон. Но если последний допускал возможность переговоров с Россией, то Мерц выступал исключительно за диалог с позиции силы. Сейчас же встреча Вадефуля с Лавровым показывает, что прочерченная канцлером красная линия немного сдвинулась. И причина тому — приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами и новая попытка США добиться прогресса в украинском урегулировании.

Еще один важный аспект — собственная слабость Мерца на фоне крайне высоких результатов правой «Альтернативы для Германии» на местных выборах в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, на которых Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца, напротив, показал удручающие результаты.

Такое положение дел привело к тому, что федеральное правительство находится в крайне шатком положении, а канцлер фактически получил клеймо «хромой утки». Последний опрос INSA показал, что уровень поддержки ХДС впервые за пять лет снизился до отметки 19% (в последний раз такие рейтинги были только после поражения на выборах и прихода к власти социал-демократа Олафа Шольца). При этом АдГ закрепилась на уровне 29% популярности, а в отдельных опросах доходит до 30%. В таком контексте переговоры с Россией — это попытка заигрывать с той частью немецкой общественности, которая поддерживает правых и возобновление отношений с Россией. Именно российская карта, которую сейчас активно используют в «Альтернативе», отчасти помогла ей набрать дополнительные голоса. При этом причина кроется в немецком прагматизме: часть избирателей АдГ хотела бы вернуть экономические преимущества от поставок российских энергоносителей. И встреча Вадефуля с Лавровым убирает один из ключевых аргументов этой части избирателей — теперь правительство нельзя обвинить в отказе общаться с Москвой.

Вероника Вишнякова