Лавров впервые за четыре года встретился с главой МИД Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с немецким коллегой Йоханном Вадефулем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Последний раз он проводил очные переговоры с главой МИД ФРГ в январе 2022 года — должность тогда занимала Анналена Бербок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встречу запросил Берлин. По ее словам, немецкие дипломаты требовали не записывать разговоры, не задавать вопросы и ограничить доступ прессы. Встреча продлилась чуть более 20 минут, сообщает ТАСС.

Отношения России и Германии обострились в последние недели из-за обнаруженного в аэропорту Лейпцига беспилотника, начиненного взрывчаткой. Берлин обвинил Москву в причастности к инциденту на основе примененных технологий и разведданных. Генконсульства стран в Бонне и Санкт-Петербурге вскоре закрылись. Йохан Вадефуль, однако, выражает готовность контактировать с Москвой и приветствует приглашение президента Владимира Путина на саммит G20.