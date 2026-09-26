Лавров впервые за четыре года встретился с главой МИД Германии
Встреча Лаврова и Вадефуля на полях ГА ООН продлилась около 20 минут
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с немецким коллегой Йоханном Вадефулем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Последний раз он проводил очные переговоры с главой МИД ФРГ в январе 2022 года — должность тогда занимала Анналена Бербок.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встречу запросил Берлин. По ее словам, немецкие дипломаты требовали не записывать разговоры, не задавать вопросы и ограничить доступ прессы. Встреча продлилась чуть более 20 минут, сообщает ТАСС.
Отношения России и Германии обострились в последние недели из-за обнаруженного в аэропорту Лейпцига беспилотника, начиненного взрывчаткой. Берлин обвинил Москву в причастности к инциденту на основе примененных технологий и разведданных. Генконсульства стран в Бонне и Санкт-Петербурге вскоре закрылись. Йохан Вадефуль, однако, выражает готовность контактировать с Москвой и приветствует приглашение президента Владимира Путина на саммит G20.
Возобновление очного уровня создает канал для прямого обсуждения, но не означает возвращения к прежней регулярности: перед переговорами Йоханн Вадефуль заявил, что европейские санкции будут ужесточаться. Одновременно он говорил о достижимости прекращения огня и готовности работать с администрацией США, поэтому дипломатический контакт сосуществует с курсом Берлина на давление и урегулирование конфликта.
Предыдущая встреча министров 18 января 2022 года имела широкую рабочую повестку: гарантии безопасности в Европе, состояние двусторонних отношений, график политических и иных контактов, энергетику и экологию. Это показывает, что каналы обсуждения ранее охватывали не только кризисные вопросы, но и практические направления сотрудничества; нынешний контакт сам по себе не подтверждает восстановления такого формата.