Глава МИД ФРГ рассказал о просьбе стран Глобального Юга поговорить с Россией

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что поговорить с Россией его попросили страны Глобального Юга. Об этом он сказал в интервью ARD, передает Reuters.

«Ряд коллег, особенно из стран Глобального Юга, просили меня поговорить с Россией... Там существует угроза голода, и именно поэтому я выступаю за прекращение огня в Черном море»,— сказал господин Вадефуль.

Он отметил, что после начала боевых действий на Украине в отношениях России и Германии наступило дипломатическое молчание. «Но теперь настало время, когда, как я считал, нам нужно поговорить»,— сказал министр.

Встреча Йоханна Вадефуля и главы российского МИДа Сергея Лаврова состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 26 сентября. Она продлилась 20 минут. Это был первый разговор министров иностранных дел с января 2022 года, когда господин Лавров встретился с Анналеной Бербок, занимавшей тогда должность главы МИД. Российский дипломат невысоко оценил разговор — по его словам, ничего нового господин Вадефуль не представил.