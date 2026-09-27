Глава МИД ФРГ рассказал о просьбе стран Глобального Юга поговорить с Россией
Глава МИД Германии: страны Глобального Юга призвали поговорить с Россией
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что поговорить с Россией его попросили страны Глобального Юга. Об этом он сказал в интервью ARD, передает Reuters.
«Ряд коллег, особенно из стран Глобального Юга, просили меня поговорить с Россией... Там существует угроза голода, и именно поэтому я выступаю за прекращение огня в Черном море»,— сказал господин Вадефуль.
Он отметил, что после начала боевых действий на Украине в отношениях России и Германии наступило дипломатическое молчание. «Но теперь настало время, когда, как я считал, нам нужно поговорить»,— сказал министр.
Встреча Йоханна Вадефуля и главы российского МИДа Сергея Лаврова состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 26 сентября. Она продлилась 20 минут. Это был первый разговор министров иностранных дел с января 2022 года, когда господин Лавров встретился с Анналеной Бербок, занимавшей тогда должность главы МИД. Российский дипломат невысоко оценил разговор — по его словам, ничего нового господин Вадефуль не представил.
Практический смысл прекращения огня в Черном море связан с безопасным проходом судов, вывозящих продовольствие. В прежней черноморской инициативе для этого предусматривались порядок прохода и досмотра судов, мониторинг гуманитарного коридора и предотвращение опасных инцидентов через Совместный координационный центр в Стамбуле с участием России, Украины, Турции и ООН. Договоренности касались вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а параллельный меморандум РФ—ООН — доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
Ограничение маршрутов напрямую сокращало возможности вывоза: в июле 2023 года оценивалось, что после изменения маршрутов ежемесячный экспортный потенциал Украины мог снизиться с 7–8 млн до 4 млн тонн. Возобновление такого формата Россия в марте 2025 года связывала с получением «четких, проверяемых и рабочих» гарантий, поэтому вопрос о прекращении огня упирается не только в политическое заявление, но и в процедуру контроля безопасности судоходства и согласованные условия ее соблюдения.