Пять структур воронежской «Эконивы» поручились по кредитным линиям на 763 млн

Пять структур воронежской ГК «Эконива» Штефана Дюрра поручились перед Россельхозбанком (РСХБ) по кредитной линии ООО «Экониваагро» на 463 млн руб. Еще четыре «дочки» группы предоставили РСХБ гарантии по займам также входящего в ГК ООО «Северная нива» с лимитом до 300 млн руб. Это следует из данных сервиса раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За ООО «Экониваагро» перед РСХБ поручились ООО «Эконива», ООО «Эконива-семена», ООО «Сибирская нива», ООО «Ока молоко» и ООО «Калужская нива», за «Северную ниву» — все те же компании, кроме первой.

Срок исполнения обязательств по договорам поручительства за «Экониваагро» заканчивается 26 августа 2030 года, за «Северную ниву» — 1 сентября 2030-го.

Неделей ранее воронежское ООО «Эконива» и ООО «Ока молоко» заключили аналогичное соглашение по кредитным обязательствам последнего на сумму 10,5 млрд руб. На той же неделе стало известно, что «Ока молоко» и воронежское ООО ТД «Эконива молочные продукты» предоставили РСХБ гарантии по двум кредитам ООО «Эконива Алтай» — по 4,8 млрд руб. каждый. Кроме того, пять структур группы заключили с Россельхозбанком отдельные договоры поручительства по кредитным линиям ООО «Агрофирма "Междуречье"» на сумму не более 137 млн руб. каждый.

В марте 2026 года «ЭкоНива» привлекала в Россельхозбанке кредит на 7 млрд руб. Тогда общий объем взаимосвязанных сделок достигал 58,4 млрд руб. (22,78% стоимости всей группы компаний). По итогам 2025 года консолидированная стоимость активов «ЭкоНивы» оценивалась в 256,5 млрд руб.

Алина Морозова