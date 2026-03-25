«Эконива» взяла кредит на 7 млрд рублей в Россельхозбанке

ООО «Эконива» раскрыло информацию о заключении дополнительного соглашения к договору поручительства с участием структур группы и Российского сельскохозяйственного банка (РСХБ). Об этом говорится на сервере раскрытия информации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Размер сделки в денежном выражении составил 6,9 млрд руб. Документ подписан 25 марта. Он предусматривает изменение условий ранее заключенного соглашения в части обеспечения обязательств по кредитным линиям и займам.

Речь идет о дополнительном соглашении к договору поручительства от 18 февраля 2022 года, заключенному между ООО «ТД Эконива Молочные Продукты» и РСХБ. Договор направлен на обеспечение исполнения обязательств рязанского ООО «Ока Молоко», вхоядщего в периметр группы, перед банком.

Срок действия поручительства установлен до 19 октября 2043 года.

Согласно условиям, поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед кредитной организацией за исполнение заемщиком обязательств по ряду кредитных соглашений. В перечень входят договоры об открытии кредитных линий с лимитом выдачи, заключенные в 2018, 2020 и 2025 годах, а также кредитные договоры от 27 марта 2014 года. Все обязательства исполняются в полном объеме в порядке и на условиях, предусмотренных договором поручительства.

Общий объем сделок оценивается в 54 млрд руб., что соответствует 22% от стоимости активов «Эконивы» (по данным консолидированной финансовой отчетности на 30 июня 2025 года речь их сумма — 253,7 млрд руб.).

В марте «Эконива» завершила размещение облигаций с номиналом на 15 млрд рублей.

Анна Швечикова