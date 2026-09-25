Воронежская «Эконива» поручилась по кредитам рязанской структуры на 10,5 млрд

Две входящие в группу «Эконива» Штефана Дюрра компании — воронежское ООО «Эконива» и рязанское ООО «Ока молоко» — заключили договор поручительства по кредитным обязательствам последнего. Размер сделки составляет 10,5 млрд руб. Поручителем выступила «Эконива», кредитором — Россельхозбанк. Об этом сообщается в раскрытии эмитента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Соглашение датировано 23 сентября 2026 года и оформлено как дополнение к договору поручительства от 29 января 2025-го. Документ обеспечивает исполнение обязательств «Ока молоко» по 18 кредитным договорам, включая кредитные линии, открытые с 2014-го по 2026 год. Действие поручительства истекает 19 октября 2043 года, а при продлении срока основного обязательства оно автоматически пролонгируется на соответствующий период.

Совокупный объем взаимосвязанных сделок достигает 72,2 млрд руб. Это составляет 26,59% стоимости активов эмитента. По данным консолидированной финансовой отчетности на 30 июня 2026 года, активы «ЭкоНивы» оцениваются в 271,7 млрд руб.

На этой неделе стало известно, что рязанское ООО «Ока молоко» и воронежское ООО ТД «Эконива молочные продукты» поручились по двум кредитам третьей компании —ООО «Эконива Алтай». Займы предоставляет Россельхозбанк, сумма каждого из них составляет 4,8 млрд руб.

Также пять структур группы, включая «Ока молоко», заключили с Россельхозбанком отдельные договоры поручительства по кредитным линиям ООО «Агрофирма "Междуречье"» на сумму не более 137 млн руб. каждый.

В марте «Эконива» привлекала в Россельхозбанке кредит на 7 млрд руб. Тогда общий объем взаимосвязанных сделок достигал 58,4 млрд руб. (22,78% стоимости всей группы компаний). По итогам 2025 года консолидированная стоимость активов «ЭкоНивы» оценивалась в 256,5 млрд руб.

Кабира Гасанова