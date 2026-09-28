Песков: переговоры с США по контролю над вооружениями нужны были еще вчера

Диалог по контролю над вооружениями — сложная тема, требующая «длительных, скрупулезных и экспертных» переговоров, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа о проведении переговоров по контролю над вооружениями с участием России и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Господин Песков убежден, что обсуждение этой темы будет «сильно растянутым по времени» процессом. «Переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять, что называется, вчера»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла.

По словам пресс-секретаря, Китай свою позицию по этой теме не менял и по-прежнему не считает нужным присоединяться к переговорам. «Мы очень хорошо знаем позицию наших китайских друзей... Поскольку их ядерный потенциал несопоставим с ядерным потенциалом России и США, то они не считают необходимым и возможным участие в таких переговорах»,— уточнил он.

В октябре 2025 года господин Трамп заявил о намерении впервые с 1992 года возобновить в США ядерные испытания. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что если Штаты пойдут на этот шаг, Россия поступит так же. В июне 2026-го Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией и КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов. На прошлой неделе американский президент выступил за трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями между Штатами, Россией и Китаем.

Подробности — в материале «Ъ» «Договор, не испытанный временем».