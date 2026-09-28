Песков: переговоры с США по контролю над вооружениями нужны были еще вчера
Диалог по контролю над вооружениями — сложная тема, требующая «длительных, скрупулезных и экспертных» переговоров, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа о проведении переговоров по контролю над вооружениями с участием России и Китая.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Господин Песков убежден, что обсуждение этой темы будет «сильно растянутым по времени» процессом. «Переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять, что называется, вчера»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла.
По словам пресс-секретаря, Китай свою позицию по этой теме не менял и по-прежнему не считает нужным присоединяться к переговорам. «Мы очень хорошо знаем позицию наших китайских друзей... Поскольку их ядерный потенциал несопоставим с ядерным потенциалом России и США, то они не считают необходимым и возможным участие в таких переговорах»,— уточнил он.
В октябре 2025 года господин Трамп заявил о намерении впервые с 1992 года возобновить в США ядерные испытания. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что если Штаты пойдут на этот шаг, Россия поступит так же. В июне 2026-го Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией и КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов. На прошлой неделе американский президент выступил за трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями между Штатами, Россией и Китаем.
Подробности — в материале «Ъ» «Договор, не испытанный временем».
Основой для возобновления диалога может служить модель СНВ-3 — российско-американского договора о взаимном сокращении развернутых стратегических вооружений. В 2022 году договор устанавливал для каждой стороны предел в 1550 развернутых ядерных боезарядов и 700 носителей; обсуждение стратегической стабильности США связывали со снижением рисков и подготовкой будущих договоренностей по контролю над вооружениями.
Предлагаемый Вашингтоном формат должен быть шире прежнего: в 2026 году американская администрация связывала новый договор с ограничением тактического оружия и участием Китая. Пекин считает трехсторонние переговоры неравноправными из-за несопоставимого размера арсеналов и заявлял о готовности присоединиться лишь при сокращении американского арсенала до сопоставимого с китайским уровня; дополнительным препятствием стал отказ Китая в июле 2024 года продолжать консультации с США из-за поставок американского оружия Тайваню. Россия также указывала, что при обсуждении разоружения придется учитывать потенциалы Франции и Великобритании, что расширяет круг участников за пределы трех стран.