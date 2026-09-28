Минобороны России сообщило о взятии двух сел в ДНР и Сумской области

Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Уланово в Сумской области, сообщило Минобороны России. По его данным, подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Нововодяное в Донецкой народной республике (ДНР).

О продвижении в ДНР Минобороны России в предыдущий раз отчитывалось 18 сентября, когда российские войска заняли населенные пункты Веролюбовка и Золотой Колодезь. 22 сентября министерство заявило об окружении крупного узла обороны ВСУ в Доброполье в ДНР. 26 сентября армия России взяла населенный пункт Марьино в Сумской области.