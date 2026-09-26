Армия России взяла Петропавловку и Лозовую в Харьковской области
Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Населенные пункты взяла группировка войск «Север», уточняется в сообщении ведомства. Продолжаются бои за Хрипуны, Грачовку и Рубленое в Харьковской области.
Средства ПВО за сутки сбили 1,2 тыс. беспилотников вооруженных сил Украины в зоне СВО, а также четыре авиабомбы и два реактивных снаряда HIMAR, указано в сводке.
Установление контроля над Петропавловкой происходит в рамках боевых действий по расширению внешней зоны контроля: 21 сентября 2026 года Минобороны России описывало такую задачу для районов Петропавловки и Приколотного. В этой конструкции значение имеет не только занятие отдельного населенного пункта, но и продвижение в прилегающей зоне контроля.
Для Марьино есть предыстория: в мае 2025 года Минобороны России уже сообщало о занятии этого населенного пункта и о работе по созданию «полосы безопасности» в Сумской области. На этом фоне местные власти объявили срочную эвакуацию двух приграничных городов.