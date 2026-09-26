Армия России взяла Петропавловку и Лозовую в Харьковской области

Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Населенные пункты взяла группировка войск «Север», уточняется в сообщении ведомства. Продолжаются бои за Хрипуны, Грачовку и Рубленое в Харьковской области.

Средства ПВО за сутки сбили 1,2 тыс. беспилотников вооруженных сил Украины в зоне СВО, а также четыре авиабомбы и два реактивных снаряда HIMAR, указано в сводке.