Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление о Золотом Колодезе перекликается с сообщением от августа 2025 года: тогда российские войска обнаружили на соседнем участке фронта брешь в обороне ВСУ шириной 2,5–3 км и малыми группами продвинулись вглубь контролируемой ВСУ территории на расстояние до 15 км в направлении Золотого Колодезя и Веселого.

Описанный тогда механизм продвижения заключался в использовании выявленной бреши и движении небольших групп на значительную глубину. Это дает предысторию нынешнему заявлению именно по направлению Золотого Колодезя.