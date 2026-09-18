Минобороны России сообщило о взятии Веролюбовки и Золотого Колодезя в ДНР
Российские военнослужащие заняли населенные пункты Веролюбовка и Золотой Колодезь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявила пресс-служба Минобороны России.
Веролюбовка перешла под контроль вооруженных сил РФ при наступательных действиях группировки войск «Юг», Золотой Колодезь — группировки войск «Центр». Накануне российское оборонное ведомство отчитывалось о взятии Розовки в Запорожской области и Малой Волчьи в Харьковской области.
Заявление о Золотом Колодезе перекликается с сообщением от августа 2025 года: тогда российские войска обнаружили на соседнем участке фронта брешь в обороне ВСУ шириной 2,5–3 км и малыми группами продвинулись вглубь контролируемой ВСУ территории на расстояние до 15 км в направлении Золотого Колодезя и Веселого.
Описанный тогда механизм продвижения заключался в использовании выявленной бреши и движении небольших групп на значительную глубину. Это дает предысторию нынешнему заявлению именно по направлению Золотого Колодезя.