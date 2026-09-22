Минобороны России заявило об окружении крупного узла обороны ВСУ в Доброполье
Группировка войск «Центр» взяла в кольцо крупный оборонительный узел ВСУ в городе Доброполье Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ. Ведомство подчеркнуло, что российские военные продолжают наступать в сторону Александровки.
Министерство назвало в числе окруженных подразделения 425-го штурмового полка «Скала». Также, по его данным, в окружение попали 4-я и 15-я бригады Национальной гвардии Украины.
Практический смысл заявленного окружения — угроза изоляции дорожного маршрута, связывающего Доброполье и Красноармейск с Краматорском. В августе 2025 года сообщалось, что прорыв восточнее Доброполья мог окончательно перерезать эту дорогу; Краматорск при этом выполнял функции административного центра подконтрольной Украине части Донецкой области.
Поэтому значение боев вокруг Доброполья связано не только с положением подразделений внутри города: контроль над подходами к нему затрагивает сообщение между двумя узлами и Краматорском. Окружение в такой конфигурации создает риск нарушения этого сообщения.