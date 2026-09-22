Минобороны России заявило об окружении крупного узла обороны ВСУ в Доброполье

Группировка войск «Центр» взяла в кольцо крупный оборонительный узел ВСУ в городе Доброполье Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ. Ведомство подчеркнуло, что российские военные продолжают наступать в сторону Александровки.

Министерство назвало в числе окруженных подразделения 425-го штурмового полка «Скала». Также, по его данным, в окружение попали 4-я и 15-я бригады Национальной гвардии Украины.