Соруководитель издательства Individuum Протопопов внесен в перечень экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов исполнительного директора издательства Individuum Дмитрия Протопопова, следует из информации на сайте ведомства.

В мае 2025 года Замоскворецкий суд Москвы отправил господина Протоповова под домашний арест по делу о продаже книг, тематика которых связана с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Вместе с ним арестовали еще двух сотрудников издательства Артема Вахляева и Павла Иванова. В отношении них возбуждено дело об организации деятельности экстремистской организации (ч. 3 ст. 282.2 УК).

До этого 14 мая в офис «Эксмо» пришли силовики и изъяли «ряд книг в связи с возбуждением уголовного дела» о склонении и вербовке в деятельность экстремистской организации. Были задержаны около десяти человек. Следствие сообщало, что в книгах издательства Popcorn books обнаружили признаки пропаганды ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). Popcorn books — подразделение издательства Individuum, контрольный пакет акций которого принадлежит «Эксмо».

Полина Мотызлевская