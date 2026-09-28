Суд разобрался в семейном деле

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил жену бывшего вице-мэра Виктора Контеева — Лариса Контееву к пяти годам условно и штрафу 900 тыс. руб. Согласно обвинению, она выступала посредником при передаче взятки и вымогательствах, в результате которых ее супруг получил под контроль крупнейшую на Урале овощебазу №4. Вину она не признала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Контеева во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Лариса Контеева во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На судебное заседание в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга Лариса Контеева пришла вместе с Виктором Контеевым, который вышел на свободу в прошлом году. Сумку с вещами для колонии они оставили у судебных приставов. От комментариев они отказались, пояснив — «сейчас не до этого».

Суд назначил Ларисе Контеевой пять лет условно со штрафом 900 тыс. руб. После оглашения приговора Виктор Контеев обнял супругу. Она, комментируя решение суда, сказала, что это было «полчаса позора». Бывший вице-мэр Екатеринбурга после приговора обмолвился, что теперь они курируют благотворительный фонд, несколько храмов и детский приют.

Уголовное дело Ларисы Контеевой напрямую связано с уголовным преследованием ее мужа за вымогательство доли в овощебазе №4 — одной из крупнейших на Урале, куда поставлялись овощи и фрукты из Средней Азии. Виктор Контеев с 2000 по 2011 год занимал должность вице-мэра по вопросам потребительского рынка и услугам в администрации Екатеринбурга.

Ларисе Контеевой были предъявлены обвинения в пособничестве при получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.33, п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ) и пособничестве в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (ч.5 ст.33, п. «б» ч.3 ст.163).

По версии следователей, в 2002 году Виктор Контеев обратился к местному криминальному авторитету Евгению Глазырину (по прозвищу Глаз), предложив ему собирать деньги с арендаторов овощебазы №4 за спокойное ведение коммерческой деятельности. Глаз согласился, а позже часть собранных средств с торговцев начал передавать Виктору Контееву.

В 2004 году чиновник начал давить на директора овощебазы №4 Татьяну Русину, чтобы она отдала ему контрольный пакет акций в размере 51%, так как предприятие давало высокую прибыль.

В обвинительном заключении отмечалось, что после долгих угроз и продолжительных уговоров со стороны Ларисы и Виктора Контеевых Татьяна Русина все же согласилась на их условия — она передала свою долю вице-мэру в размере 77,1 млн руб. в виде взятки за «покровительство».

Долю потерпевшей оформили на номинального владельца, хотя фактический контроль над овощебазой получил вице-мэр.

Как следует из материалов уголовного дела, когда Виктор Контеев решил исключить Татьяну Русину из числа руководства, она резко оборвала все связи с ним и его подставными лицами, параллельно сменив охрану на предприятии, чтобы избежать захвата.

Тогда вице-мэр подал исковые заявления в Свердловский арбитражный суд о взыскании с продовольственной базы многомиллионных сумм по договорам займа, заключенных с овощебазой. Доверенное лицо Виктора Контеева, который числился в качестве номинального владельца овощебазы, подал заявление о хищении у него контрольного пакета акций. По факту произошедшего в отношении Татьяны Русиной возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в начале 2010 года Виктор Контеев обратился к Татьяне Русиной через свою супругу. Он предложил предпринимателю купить ее долю за 24,6 млн руб. — в шесть раз меньше рыночной. По версии следствия, Виктор Контеев, Лариса Контеева и их доверенные лица угрожали Татьяне Русиной новым уголовным делом. В результате она продала свой пакет акций и долю дочери. Лариса Контеева, считает следствие, контролировала подготовку всех фиктивных сделок и сама участвовала в них.

Следствие оценило ущерб Татьяне Русиной в 129 млн руб. В 2016 году она умерла.

В 2011 году Виктор Контеев был задержан. В 2014 году Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима за получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством (ст. 290 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) и убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии обвинения, он получил контроль над продовольственной базы №4 за счет давления на Татьяну Русину.

Кроме того, по версии следствия, на контроль над поставками овощей и фруктов в Екатеринбург претендовали представители ОПС «Уралмаш». Их интерес распространялся на таможенный пост Петухово в Курганской области на границе с Казахстаном. По данным следствия, они начали «чинить препятствия Виктору Контееву». Как следует из материалов дела, тогда чиновник обратился к Евгению Глазырину. В результате были убиты два местных представителя уралмашевцев Андрей Волков (его похитили из подъезда собственного дома и зарезали) и Валерий Худяков (был похищен и застрелен).

В 2021 году Виктору Контееву было предъявлено новое обвинение в вымогательстве организованной группой у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. Оно находилось в Петухово и занималось растаможиванием фур с овощами и фруктами, которые направлялись на овощебазу №4. В 2023 году Сысертский районный суд назначил Виктору Контееву 13 лет колонии. Путем частичного сложения наказания, с учетом приговора 2014 года суд назначил ему 21 год лишения свободы.

В середине июня 2025 года Виктор Контеев получил условно-досрочное освобождение и вышел на свободу. В интервью «Ъ-Урал» он называл уголовное дело заказным. По его словам, оно было инициировано с целью забрать у его семьи овощебазу №4.

Артем Путилов