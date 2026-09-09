На терминале КТК приостанавливали погрузку из-за инцидента с беспилотником

8 сентября рядом с морским терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошел «инцидент с беспилотным летательным аппаратом». Об этом сообщило Минэнерго Казахстана, передает «Интерфакс».

«В связи с этим погрузочные операции на ВПУ-3 и ВПУ-2 были приостановлены»,— рассказали в ведомстве. После проверок состояния грузовых систем КТК и танкеров погрузку возобновили в штатном режиме.

Специалисты не обнаружили проблем, влияющих на погрузочные работы, а также негативного воздействия на окружающую среду, подчеркнули представители Минэнерго. Там добавили, что администрация не вводила ограничений на прием нефти от казахстанских грузоотправителей.

С 20 по 27 июля власти Казахстана из-за повторяющихся атак БПЛА на танкеры вблизи терминала КТК останавливали на нем отгрузку нефти. Отгрузки останавливали также 30 июля. Глава казахстанского Минэнерго Ерлан Аккенженов отмечал, что стране придется снизить на 2 млн т план добычи нефти на 2026 год. По его словам, из-за инцидентов на КТК в январе и июле Казахстан потерял 3,5 млн т в нефтедобыче.