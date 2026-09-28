Один мирный житель погиб и один ранен из-за атак ВСУ в Белгородской области

По информации врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию региона 96 раз. В результате удара в Борисовском округе погибла мирная жительница. Еще один мирный житель получил ранение в Грайворонском округе, пострадавший продолжает лечение амбулаторно. Об этом господин Шуваев рассказал 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В оперативном штабе Белгородской области уточнили, что женщина погибла в селе Березовка Борисовского округа в результате детонации взрывного устройства на территории домовладения. «Ъ-Черноземье» сообщал, что в тяжелом состоянии пострадавшая была доставлена в Борисовскую ЦРБ, где врачи боролись за ее жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мужчина, в свою очередь, получил ранения в Грайворонском округе при детонации FPV-дрона на предприятии в хуторе Масычево. На месте атаки поврежден автомобиль.

Удары ВСУ за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Шесть раз взрывные устройства были сброшены с БПЛА. Расчетами противовоздушной обороны и других задействованных подразделений сбиты и подавлены 98 беспилотников.

В конце прошлой недели также сообщалось, что FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Зозули Борисовского округа Белгородской области. От полученных ранений погибла находившаяся в машине супружеская пара — мужчина и женщина скончались на месте.

Денис Данилов