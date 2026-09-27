Гендиректор СПЗ-4, поставлявшего контрафакт на нужды ВПК, пытается оспорить арест

Самарский областной суд в понедельник, 28 сентября, рассмотрит постановление Самарского районного суда о продлении ареста генеральному директору ООО «СПЗ-4» Денису Котову. Там приняли решение о том, что бизнесмен будет находиться под стражей до 11 ноября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Чернов Фото: Евгений Чернов

Денис Котов входит в группу собственников ООО «СПЗ-4» вместе с коммерческим директором фирмы Юрием Журбой и директором по развитию компании Виталием Злобиным. Все трое обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа в составе организованной группы, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201.1 УК РФ), и мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ),

По версии следствия, в 2023-2024 гг. под видом подшипников собственного производства они поставили по гособоронзаказу на ПАО «Пролетарский завод» низкокачественный фальсификат из КНР для установки на аэрофинишер (тормозная система при посадке самолета на палубу) ТАКР «Адмирал Кузнецов». Ущерб составил 306 млн руб. При этом от действий обвиняемых могли пострадать другие предприятия ОПК, а ущерб — превысить 1 млрд рублей.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что ООО «СПЗ-4» не является производственным предприятием, а представляет собой организацию для легализации китайского низкокачественного контрафакта под видом подшипников российского производства. В дальнейшем этот контрафакт попадал на предприятия российского ОПК, выяснили силовики.

В мае Самарский районный суд арестовал Дениса Котова, Виталия Злобина и Юрия Журбу. Они пытались обжаловать это решение, но безуспешно. 9 июля арест подозреваемых был продлен до 11 сентября. Самарский районный суд продлил заключение собственников ООО «СПЗ-4» на два месяца. Юрий Журба и Виталий Злобин не смогли обжаловать решение в апелляционной инстанции

Андрей Сазонов