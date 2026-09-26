В кампусе УрФУ откроют более 30 магазинов и сервисов по предложениям студентов

Руководство Уральского федерального университета (УрФУ) до конца года примет решение об открытии более 30 магазинов и сервисов в кампусе вуза в Новокольцовском, рассказал в интервью «Ъ-Урал» ректор Илья Обабков. По его словам, разрешение на сдачу в аренду точек на территории объекта выдало Министерство науки и высшего образования РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Здесь очень важно мнение студентов. После их заезда в октябре мы запустим сервис для сбора всех предложений: что именно они хотят видеть на территории кампуса?»,— сказал господин Обабков. Ректор заверил, что в кампусе «точно разместятся» магазины с продуктами и хозтоварами, пункты выдачи компаний Wildberries и «Сима-ленд». «До конца года мы упорядочим все предложения и примем решения»,— добавил он.

Кампус УрФУ в Новокольцовском включает в себя учебные корпуса Института экономики и управления (ИнЭУ) на 3,6 тыс. студентов, Института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ (ИРИТ — РТФ) на 4,1 тыс. студентов, специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) на 1,1 тыс. обучающихся и слушателей, пять общежитий на 8,5 тыс. проживающих, общественный центр на 2,1 тыс. человек, медицинский центр, тренировочное поле и дворец водных видов спорта. В интервью «Ъ-Урал» Илья Обабков отмечал, что ежегодные расходы вуза на объекты превышают 1 млрд руб. Он подчеркнул, что перед дирекцией стоит задача сделать кампус окупаемым до 2029 года.

Илья Обабков отметил, что вопросами создания элементов размещения, повышения удобства логистики, обеспечения транспортом и сервисом студентов в Новокольцовском занимаются новые работники дирекции кампуса. «Для этого полностью заменена его дирекция, в обновленный состав вошли молодые и амбициозные коллеги, которые искренне хотят сделать много хорошего для университета»,— заверил ректор.

Господин Обабков добавил, что в перспективе вблизи кампуса будут построены фабрика по производству микроэлектроники «Карат» и предприятия в сферах химии, машиностроения и материаловедения. «Людей будет становиться все больше, и нам необходимо создать достойные условия для жизни, работы и учебы»,— сказал глава университета.

Подробнее о планах УрФУ по созданию предприятий вокруг вуза и модернизации производств на Урале — в интервью Ильи Обабкова «Ъ-Урал».

Василий Алексеев