Президентом FIDE избран представитель Казахстана Тимур Турлов

На Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) в Самарканде был избран ее новый президент. Должность занял представитель Казахстана Тимур Турлов. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Турлов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Тимур Турлов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В поддержку кандидатуры господина Турлова проголосовали 110 делегатов. Немец Вадим Розенштайн получил 85 голосов.

Тимуру Турлову 38 лет, он уроженец Москвы. В 2023 году возглавил федерацию шахмат Казахстана, в 2024-м стал президентом Международной федерации школьных шахмат. Он основатель холдинга Freedom Holding Corp.

С 2018 года FIDE возглавлял россиянин Аркадий Дворкович. Он приостановил свои полномочия и отказался от участия в президентской кампании после того как попал в санкционный список Евросоюза. Исполняющим обязанности президента федерации был назначен представитель Индии Вишванатан Ананд.

Подробности — в материале «Друзья познаются в FIDE».