В Красноярске закрыли самую длинную лестницу в России из-за медведей

Торгашинскую лестницу в Красноярске закрыли для посетителей из-за угрозы нападения медведей. Об этом сообщила мэрия города. Это самая длинная лестница в России. Ее протяженность — 1200 м. Она соединяет заповедник «Столбы» и Торгашинский хребет.

«В районе Торгашинской лестницы зафиксирована активность медведей. В целях вашей безопасности просим не подниматься по лестнице»,— указано в сообщении мэрии Красноярска в Telegram-канале.

В последние недели в Сибири и на Дальнем Востоке участились случаи нападения медведей на людей. По данным «Ъ-Сибирь», наибольшая смертность от нападения медведей зафиксирована в Красноярском крае: там от нападений хищников погибли не менее шести человек. В отношении чиновников местного Минприроды возбудили уголовное дело о халатности.

Подробнее — в материале «Ъ» «А теперь — мохнатый».