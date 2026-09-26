В Красноярске закрыли самую длинную лестницу в России из-за медведей
Торгашинскую лестницу в Красноярске закрыли для посетителей из-за угрозы нападения медведей. Об этом сообщила мэрия города. Это самая длинная лестница в России. Ее протяженность — 1200 м. Она соединяет заповедник «Столбы» и Торгашинский хребет.
«В районе Торгашинской лестницы зафиксирована активность медведей. В целях вашей безопасности просим не подниматься по лестнице»,— указано в сообщении мэрии Красноярска в Telegram-канале.
В последние недели в Сибири и на Дальнем Востоке участились случаи нападения медведей на людей. По данным «Ъ-Сибирь», наибольшая смертность от нападения медведей зафиксирована в Красноярском крае: там от нападений хищников погибли не менее шести человек. В отношении чиновников местного Минприроды возбудили уголовное дело о халатности.
Подробнее — в материале «Ъ» «А теперь — мохнатый».
В окрестностях Красноярска медведи не являются исключительным явлением: в национальном парке «Красноярские столбы», расположенном в черте города, обитают несколько десятков животных. Дирекция парка «Ергаки» в августе 2021 года связывала массовую миграцию медведей с низкой кормовой базой, а директор национального парка «Сайлюгемский» в октябре 2023 года объяснял выход зверей к жилью также травмами или подкормкой людьми, после которой у медведя закрепляется связь человека с пищей.
Уголовное дело связано не с самим фактом появления животных у туристического маршрута, а с претензией к мерам регулирования их численности. По данным следствия, сотрудники Минприроды Красноярского края не приняли необходимых мер, что следствие связывает с гибелью шести человек с начала сентября; речь идет о версии следствия, а не об установленной судом вине чиновников.