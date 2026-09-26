В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на судне у Камчатки

Двое рыбаков с загоревшегося у Камчатки судна «Триумф» находятся в тяжелом состоянии. Они были госпитализированы с признаками отравления угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей. Еще двое пострадавших остаются в состоянии средней тяжести, рассказали «РИА Новости» в краевом Минздраве.

Пожар произошел на судне в ночь на 26 сентября у южного побережья полуострова Камчатки. На борту «Триумфа» было 29 человек. 25 членов экипажа, в том числе семерых раненых, спасла команда проходившего мимо судна «Персей».

По данным «Ъ», пострадавших доставили в порт Петропавловска-Камчатского. Судьба еще четверых рыбаков остается неизвестной, ведется поисковая операция. Возбуждено уголовное дело.