При пожаре на рыболовецком судне у берегов Камчатки пострадали семь человек

При возгорании на рыболовецком судне ЯМС «Триумф» в Тихом океане пострадали семь человек. Всего, как сообщили в пресс-службе МЧС России, на момент ЧП на борту находились 29 человек. На месте происшествия продолжается спасательная операция. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Большую часть экипажа оперативно эвакуировали: проходящее мимо судно «Персея» приняло на борт 25 моряков. Семерым из них потребовалась медицинская помощь. Поиски еще четырех членов экипажа продолжаются.

В готовность приведены наземные экстренные службы: в порту дежурят сотрудники поисково-спасательных отрядов МЧС России и специалисты краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС.