Четыре человека пропали после пожара на судне «Триумф» у берегов Камчатки

Четыре члена экипажа пропали после пожара на рыболовном судне «Триумф» у берегов Камчатки. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе наблюдения за флотом ГБУ «Дальневосточный ЭО АСР». Капитан спасен, уточнил собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, судно загорелось недалеко от мыса Поворотного. На борту находились 29 человек, они спустились на спасательные плоты. Проходящее мимо судно «Персей» забрало 25 человек, среди них есть пострадавшие. На подмогу из Петропавловска-Камчатского направили спасательное судно «Суворовец». Однако оно прибудет к месту ЧП через десять часов, пишет ТАСС.

Рыболовное судно «Триумф» было построено в Японии в 1992 году. Его общая длина составляет 51,4 м, ширина — 9,1 м. Валовая вместимость составляет 830 т, мощность главного двигателя — 1103 кВт. Судно приписано к порту Владивосток.