«Синьхуа» назвало темы обсуждений на переговорах Си Цзиньпина и Трампа

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Белом доме обменялись мнениями по ситуациям на Ближнем Востоке, Украине и Корейском полуострове. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин прибыл в США с трехдневным государственным визитом 23 сентября. На следующий день политики провели переговоры в Белом доме. Дональд Трамп назвал встречу с председателем КНР отличной. Си Цзиньпин по итогам встречи заявил, что готов работать с американским президентом, чтобы «управлять гигантским кораблем “Китай—США”».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дорогу к переговорам устлали продлением торгового перемирия».