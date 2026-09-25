«Синьхуа» назвало темы обсуждений на переговорах Си Цзиньпина и Трампа
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Белом доме обменялись мнениями по ситуациям на Ближнем Востоке, Украине и Корейском полуострове. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».
Си Цзиньпин прибыл в США с трехдневным государственным визитом 23 сентября. На следующий день политики провели переговоры в Белом доме. Дональд Трамп назвал встречу с председателем КНР отличной. Си Цзиньпин по итогам встречи заявил, что готов работать с американским президентом, чтобы «управлять гигантским кораблем “Китай—США”».
Подробнее — в материале «Ъ» «Дорогу к переговорам устлали продлением торгового перемирия».
Переговоры проходили на фоне продления торгового перемирия между США и Китаем до 10 января 2027 года. Эта договоренность сохраняет паузу в торговом противостоянии, но не заменяет решения по более широкому кругу разногласий.
Эксперты не ожидали, что визит приведет к соглашению по всем острым вопросам. Среди нерешенных тем назывались экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов и компьютерных чипов, связи Китая с Ираном и поддержка Тайваня со стороны США.